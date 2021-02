In Berlin hat es erneut einen Überfall auf einen Geldtransporter gegeben. Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurden am Freitagvormittag vor einer Bank im Stadtteil Charlottenburg beraubt. Polizeisprecher Michael Gassen: "Es war so gegen 10 Uhr als zwei Sicherheitsdienstmitarbeiter, die gerade dabei waren, einen Geldautomaten zu befüllen, so der jetzige Stand, als ein Fahrzeug vorfuhr, mehrere Täter ausstiegen, bewaffnete Täter und die beiden Sicherheitsdienstmitarbeiter überfallen haben. Sie sind dann mit einem Fahrzeug und der Beute geflüchtet. Wir haben kurze Zeit später in der Urbanstraße in Kreuzberg ein Fahrzeug, ebenfalls einen Audi, feststellen können. Gleiches Fabrikat. Und derzeit überprüfen wir, ob das Fahrzeug möglicherweise das Fahrzeug ist, das hier eingesetzt wurde." Laut Polizei wurden die beiden Geldtransport-Mitarbeiter bei dem Überfall verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Mehr