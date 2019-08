Es war offenbar eine gewaltige Springflut hier im Südwesten der Schweiz: Ein Mann und ein sechs Jahre altes Mädchen werden vermisst. Ihr Auto war durch eine Schlammlawine mitgerissen worden, wie die Polizei im Kanton Wallis sagte. Dutzende Rettungskräfte waren im Einsatz, um die beiden Vermissten zu finden. Vorausgegangen waren am Sonntagabend ein heftiger Sturm und ein Erdrutsch. Ein Polizeisprecher sagte am Montag: O-Ton: "Am frühen Abend gestern jagte eine große Sturmzone durch den gesamten Kanton. Insbesondere wurde das Gebiet von Leytron-Chamoson betroffen, der Fluss Losentse trat über die Ufer und riss Geröll mit sich. Zwei Autos wurden mitgerissen, in einem waren zwei Menschen. Diese beiden Personen werden noch immer vermisst." Stürme sind in der Schweiz nicht selten, aber Meteorologen sagen, in der jüngeren Vergangenheit seien diese Stürme häufiger und heftiger geworden. Mikhael Chwander vom Schweizer Wetterdienst sagt dazu: O-Ton: "Da die Temperaturen heute höher sind als vor 100 Jahren, auch in der Schweiz, erleben wir auch hier starke Regenfälle während extremer Wetterereignisse. Und dann können kurzzeitig im Schnitt zum Beispiel12 Prozent mehr Regen fallen als zu Beginn des 20. Jahrhunderts." In der Schweiz lässt sich laut den Daten des Wetterdienstes bereits ein Temperaturanstieg um etwa zwei Grad Celsius feststellen im Vergleich zum Ende des 19 Jahrhunderts - also höher als im globalen Durchschnitt. Auch, weil das Land weit weg liegt von allen Meeren und Ozeanen.