Nach dem Auftritt von US-Präsident Donald Trump in Tulsa im US-Bundesstaat Oklahoma am Samstag sind zwei weitere Mitglieder seines Wahlkampfteams nun positiv auf das Coronavirus getestet worden. Beide hätten an der Veranstaltung teilgenommen, sagt ein Sprecher. Allerdings hätten sie während der ganzen Zeit Masken getragen. Stunden vor dem Auftritt Trumps hatte sein Team bereits sechs positive Tests unter den Mitarbeitern bekanntgegeben. Während der Wahlkampfveranstaltung selbst forderte Trump weniger Tests in den USA. Und das nachdem mehrere Bundesstaaten, wie Texas, Arizona und Florida neue Rekord-Infektionszahlen gemeldet hatten. TRUMP (20. Juni 2020) "Je mehr man testet, desto mehr positive Fälle findet man. Also habe ich zu meinen Leuten gesagt, bitte macht weniger Tests." Am Montag wurde Trump im Weißen Haus von Journalisten gefragt, ob er wirklich weniger Tests angeordnet habe. TRUMP: "Wenn es sich verlangsamt hat, dann sind wir uns selbst voraus ... Der Grund, warum wir mehr Fälle haben, ist weil wir mehr Tests durchführen." Das Weiße Haus musste nach Trumps Wahlkampfveranstaltung am Wochenende in Tulsa erhebliche Schadensbegrenzungen vornehmen. Seine Rede enthielt nicht nur seine Bemerkungen zu Tests, sondern nun muss man auch erklären, warum die Arena trotz der Karten-Reservierungen von etwa einer Million Gästen teilweise leer blieb. Es wird vermutet, dass die Kundgebung Opfer von TikTok-Nutzern geworden sein könnte, die Karten buchten ohne hinzugehen.