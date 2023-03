STORY: Nach dem zweiten heftigen Wirbelsturm innerhalb einer Woche hat die Regierung von Vanuatu den Notstand in dem Pazifikstaat ausgerufen. Mit heftigen Stürmen und schweren Regenfällen war der Zyklon „Kevin“ am Freitagabend über die Hauptstadt Port Vila hinweggezogen. Meteorologen erwarten, dass der Zyklon Windgeschwindigkeiten von bis zu 230 Stundenkilometern erreicht, bevor er sich abschwächt und nach Südosten abdreht. Die Behörden verschafften sich einen Überblick über Schäden und die Lage der Bevölkerung, sagte Premierminister Kalsakau. Erst am Mittwoch hatte Zyklon „Judy“ in Port Vila Stromverbindungen gekappt und Bewohner zum Verlassen ihrer Häuser gezwungen. Erste dringend benötigte Hilfsgüter für Vanuatu sind inzwischen aus Australien unterwegs. Außerdem unterstützen die Vereinten Nationen die Katastrophenhilfe.

