STORY: Der 29-jährige Hawaiianer John John Florence hat in die Spur gefunden. Am Freitag erzielte der zweifache Weltmeister das beste Ergebnis des Tages. Damit zog er souverän ins Viertelfinale des renomierten Surf-Wettkampfs Rip Curl Pro Bells Beach im Süden Australiens ein. Florence zeigte sich nach seinen jüngsten Auftritten begeistert: „Die Wellen sind unglaublich. Ich kann es gar nicht glauben. Alle sagten: ‚Die Vorhersage sieht so schlecht aus." Aber die letzten Tage waren so gut, wie man es sich hier nur wünschen kann. Größe, Wind, alles war super." Bei den Frauen ist zurzeit die Australierin Tyler Wright diejenige, die als Maß aller Dinge gilt. Auch sie schaffte es ohne Probleme in die nächste Runde. Das bedeutet bei ihr: Halbfinale. Es geht also noch weiter am legendären Surfspot Bells Beach. Und es bleibt spannend zu beobachten, wer hier am Ende die Glocken läuten darf, die zusammen mit dem Preisgeld auf die Sieger warten. Der Wettkampf an Bells Beach ist der älteste in der Profi-Surf-Geschichte. In diesem Jahr findet bereits die 59. Ausgabe statt.

