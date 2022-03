STORY: Vertreter der US-Regierung und der Ukraine haben Zweifel an Medienberichten über mutmaßliche Vergiftungssymptome des russischen Milliardär Roman Abramowitsch geäußert. Geheimdienstinformationen deuteten mit großer Wahrscheinlichkeit darauf hin, dass es sich um Umwelteinflüsse gehandelt hat, also nicht um Vergiftung, sagt ein US-Vertreter. Zu Details wollte er sich nicht äußern. Nach Medienberichten hatten Abramowitsch und ukrainische Unterhändler nach Vermittlungsgesprächen in Kiew an mutmaßlichen Vergiftungssymptomen gelitten. Sie hätten demnach über gerötete Augen, die anhaltend und schmerzhaft tränten, sowie über sich abschälende Haut im Gesicht und an den Händen geklagt. Lebensgefahr habe nicht bestanden, inzwischen gehe es ihnen besser, hieß es weiter. Der mit Sanktionen belegte Oligarch hatte auf Bitten der Ukraine eine Vermittlerrolle im Konflikt mit Russland übernommen. Laut russischem Präsidialamt war er in der Frühphase der Friedensgespräche involviert.

