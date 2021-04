Die Totengräber in der indischen Millionenmetropole Mumbai müssen die Gräber im Akkord ausheben. Die Männer hier arbeiten rund um die Uhr, um all diejenigen zu beerdigen, die an COVID-19 gestorben sind. Und es werden immer mehr. Das indische Gesundheitsministerium meldete am Donnerstag 3645 weitere Todesfälle. So viele wie nie zuvor an einem Tag. Hinzu kamen fast 380.000 Corona-Neuinfektionen. Das ist erneut ein weltweiter Höchstwert. Damit sind unter Indiens rund 1,3 Milliarden Einwohnern mehr als 18 Millionen Infektionen festgestellt worden. Experten gehen jedoch von einer hohen Dunkelziffer aus, was auch für die Zahl der Todesopfer gilt. Ein Grund für die in die Höhe schnellenden Infektionszahlen nach einem Abebben der Fallzahlen im Januar und Februar ist eine besonders ansteckende Virus-Mutante, die in Indien entdeckt wurde. Zudem wurden ungeachtet der wieder zunehmenden Ansteckungen religiöse und politische Massenveranstaltungen zugelassen. Angesichts der Überlastung des Gesundheitssystems in dem Schwellenland traf in der Hauptstadt Neu-Delhi weitere Hilfe aus dem Ausland ein. Aus Russland brachten zwei Flugzeuge 20 Sauerstoffkonzentratoren, 75 Beatmungsgeräte und weitere medizinische Ausrüstung. Eine US-Hilfslieferung sollte noch im Tagesverlauf ankommen. Auch Deutschland hat Hilfe angekündigt. Die Bundeswehr will am Samstag 120 Beatmungsgeräte nach Indien fliegen. Außerdem ist geplant, dass eine Sauerstoffherstellanlage zur Verfügung gestellt wird, wie das Bundesverteidigungsministerium mitteilt. Die Hilfsgüter sollen dem indischen Roten Kreuz übergeben werden.

