STORY: Als nächster großer US-Technologiekonzern setzt Amazon erneut Tausende Beschäftigte vor die Tür. Der Online-Händler kündigte am Montag den Abbau von 9000 Stellen an. In den vergangenen Jahren sei die Belegschaft stark gewachsen, erläuterte Amazon-Chef Andy Jassy in einer Stellungnahme. In Anbetracht der unsicheren Wirtschaftslage und der ungewissen Zukunft, haben man sich entschieden, Kosten und Personalbestand zu reduzieren. Betroffen seien vor allem die Cloud-Sparte AWS, die Werbeabteilung sowie der Livestreaming-Dienst Twitch. Bereits Anfang des Jahres hatte der Konzern wegen der trüben Konjunkturaussichten 18.000 Jobs abgebaut. Zusammen mit der aktuellen Entlassungswelle müssen etwa neun Prozent der zuvor rund 300.000 Beschäftigten in der Amazon-Verwaltung ihren Hut nehmen. Auch andere Tech-Giganten hatten angekündigt, nach einer Einstellungswelle in der Pandemie nun Stellen abbauen, etwa Microsoft, Salesforce, Alphabet oder die Facebook-Muttergesellschaft Meta. Seit Anfang 2022 verloren der Internetseite Layoffs.fyi zufolge allein in den USA etwa 290.000 Beschäftigte aus dem Sektor ihren Job. Die jüngsten Entlassungen bei Amazon sind dabei noch nicht berücksichtigt.

