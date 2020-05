In den USA ist es die zweite Nacht infolge in mehreren Städten zu Ausschreitungen gekommen, nachdem ein Fall von Polizeigewalt mit Todesfolge bekanntgeworden war. In Minneapolis stießen Protestierende mit der Polizei zusammen, auch Tränengas und Plastikgeschosse wurde eingesetzt. Auslöser der Wut war ein Video gewesen, das zeigt, wie ein Beamter bei der Festnahme minutenlang auf dem Hals von George Floyd kniet. Er könne nicht atmen, röchelt dieser im Video und bittet "Töte mich nicht!". Er starb kurz darauf in einem Krankenhaus. Auch verschiedene Geschäfte wurden in der Nacht zum Donnerstag geplündert. Zuvor hatte der Bürgermeister von Minneapolis die Staatsanwaltschaft aufgefordert, Strafanzeige gegen den weißen Polizisten zu erstatten, der Floyd auf der Straße fixiert hatte. Die beteiligten Beamten wurden zwar gefeuert, aber nicht festgenommen. Das FBI leitete eine Untersuchung des Vorfalls ein. In den USA kommt es immer wieder zu Fällen von rassistisch motivierter Polizeigewalt. Mehrfach töteten Polizisten unbewaffnete afroamerikanische Bürger bei Kontrollen oder Festnahmen. Immer wieder kommt es deshalb zu schweren Unruhen.