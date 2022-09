STORY: Jüngst verkündete die US-Amerikanerin noch ihren baldigen Abschied aus dem Profitennis, und dann das. Am Mittwoch schien Serena Williams nicht nur für diese Fans in New York die Zeit zurückzudrehen. Die 40-Jährige setzte sich bei den US Open gegen die Weltranglistenzweite Anett Kontaveit durch und gewann damit auch die zweite Runde, eine Überraschung, die bei den mitfiebernden Zuschauern hier Begeisterung auslöste, gemischt mit weitergehenden Gedanken. "Es war ein großartiges Match. Ich bin so stolz auf sie. Ich wusste, sie trägt das in sich, dass sie sich in erster Linie fokussieren und gut aufschlagen musste." "Ich bin recht fortschrittlich, und das hier ist ein ziemlich rassistisches Land. Und es war ergreifend, wie alle sie heute Abend angefeuert haben. Wir sind international gemischt, und ich finde das außergewöhnlich. Das macht mir Hoffnung mit Blick auf all das, was in unserem Land und in der heutigen Welt so vor sich geht." Fast zweieinhalb Stunden dauerte das Match, viel Spannung inklusive. Williams, die sich mit 23 Grand-Slam-Titeln schon lange einen Platz im Tennis-Olymp gesichert hat, rangierte zuletzt nicht unter den 600 besten Spielerinnen auf der Weltrangliste. Zur Erinnerung: 319 Wochen führte sie selbiges Damen-Ranking an. Wie es für Serena Williams nach diesem Grand-Slam-Turnier wohl weitergeht? Zumindest ihre Anhänger würden von so einem Tennis ganz sicher gerne noch mehr von ihr sehen wollen.

