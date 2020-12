In den USA ist ein zweiter Corona-Impfstoff zugelassen. Die Arzneimittelbehörde FDA erteilte am Freitag eine Notfallgenehmigung für das Vakzin des heimischen Biotechkonzerns Moderna. Vor rund einer Woche hatte der Impfstoff der Mainzer Biotechfirma Biontech und ihres US-Partners Pfizer eine Notfallzulassung erhalten. Am Montag hatten Massenimpfungen in den USA begonnen. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA will möglicherweise am 6. Januar ihre Bewertung für eine Zulassung des Moderna-Impfstoffs abschließen.

