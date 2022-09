STORY: Der Highway 11 in der Nähe der Stadt Rosthern, mitten in Kanada. Hier wurde am Mittwoch der zweite Verdächtige im Zusammenhang mit dem verheerenden Messerangriff vom Wochenende festgenommen. Kurze Zeit später sei er jedoch in einem Krankenhaus offenbar selbst zugefügten Verletzungen erlegen, so die Polizei. Nach Angaben der Bundespolizei erfolgte die Festnahme etwa 100 km südwestlich des Ortes, an dem sich eine der blutigsten Gewalttaten in der Geschichte des Landes ereignet hatte. Kurz zuvor soll der Verdächtige beim Einbruch in ein Fahrzeug beobachtet worden sein, berichtet Rhoda Blackmore von der Royal Canadian Mounted Police. "Gegen 15.30 Uhr wurde das verdächtige Fahrzeug gesehen, auf dem Highway 11 südlich von Rosthern, in Richtung Süden . Um die Sicherheit der Autofahrer auf dem Highway zu gewährleisten, wurde das Fahrzeug von der Straße in einen nahe gelegenen Graben gedrängt. Polizeibeamte umstellten das Fahrzeug und stellten durch mündliche Identifizierung fest, dass es sich bei dem Fahrer um Myles Sanderson handelte. Er wurde in Gewahrsam genommen. Im Fahrzeug wurde ein Messer gefunden." Zehn Menschen waren am Sonntag in und um ein indigenes Reservat getötet wurden. Der älterere Bruder und mutmaßlicher Komplize des Verdächtigen war am Montag auf einer Wiese in der James Smith Cree Nation tot aufgefunden worden. Das Motiv bleibt weiter unklar.

