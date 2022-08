STORY: Über 1.900 Beschäftigte des größten britischen Containerhafens haben am Montag ihren Streik fortgesetzt. Die britischen Hafenarbeiter haben angekündigt, insgesamt für acht Tage ihre Arbeit niederzulegen. Damit dürfte ein Großteil des Import- und Exportgeschäfts zum Erliegen kommen. Die Beschäftigten des Hafens Felixstowe an der Ostküste Englands fordern höhere Löhne, besonders auch vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Lebenshaltungskosten. Nach Angaben der Gewerkschaft werden etwa 48 % aller Container, die ins Vereinigte Königreich gebracht werden, über den Hafen von Felixstowe befördert, was ihn zu einer wichtigen Importdrehscheibe für Großbritannien macht. Die Gewerkschaft Unite, die hauptsächlich Hafenarbeiter vertritt, rief zu dem Streik auf, nachdem eine Einigung mit dem Arbeitgeber, der Felixstowe Dock and Railway Company, gescheitert war. Das Angebot von Lohnerhöhungen um sieben Prozent war der Gewerkschaft angesichts explodierender Verbraucherpreise nicht hoch genug. Die Inflation kletterte in Großbritannien im Juli auf über zehn Prozent.

