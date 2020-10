Zwischenrufe und Unruhe im Plenum - bei ihrer Regierungserklärung zur den am Mittwoch beschlossenen Corona-Maßnahmen bekam Bundeskanzlerin Angela Merkel die Kritik einiger Abgeordneter zu spüren. Am Ende musste Parlamentspräsident Wolfgang Schäuble einschreiten: "Die Bundeskanzlerin erläuterte in einer Regierungserklärung die Maßnahmen, die die Bundesregierung mit den Landesregierungen - so ist das in unserer Grundgesetzordnung - besprochen ... Moment, wenn Sie den Präsidenten unterbrechen, kriegen Sie gleich Ordnungsrufe, das ist gefährlich."

