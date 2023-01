STORY: Im Süden von Peru sind bei Protesten mindestens zwölf Menschen ums Leben gekommen. Darunter seien zwei Teenager, teilte das örtliche Gesundheitsministerium am Montag mit. In der Stadt Juliaca im Süden des Landes war es am Flughafen zu gewaltsamen Zusammenstößen gekommen. Seit dem Beginn der Proteste Anfang Dezember sind damit insgesamt 34 Menschen getötet worden. Auslöser war die Absetzung und Inhaftierung des umstrittenen Präsidenten Pedro Castillo. Ihm wird vorgeworfen, dass er das Parlament auflösen wollte, um einem Amtsenthebungsverfahren zu entkommen. Amtierende Präsidentin ist seither Dina Boluarte, die zuvor das Vize-Amt innehatte. Castillos Anhänger fordern Neuwahlen, die Freilassung des Politikers, den Rücktritt von Boluarte sowie die Auflösung des Parlaments und Verfassungsänderungen.

