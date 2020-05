Auch wenn es nicht danach aussieht, ist es noch die Ruhe vor dem Sturm. Erste Winde und Regenfälle haben am Mittwochmorgen bereits für Verwüstungen an der indischen Ostküste gesorgt. Zyklon "Amphan" wird im Laufe des Tages mit noch heftigeren Stürmen erwartet. Noch tobt der Wirbelsturm etwa 100 Kilometer südlich der Küste auf dem Golf von Bengalen und bewegt sich mit 19 Stundenkilometern auf Indien und Bangladesch zu. Wie Odishas Katastrophenschutz-Beauftragter P.K. Jena mitteilte, wurden bei "Amphan" Windgeschwindigkeiten von bis zu 170 Stundenkilometern gemessen. "Wir haben schon über eine Million Menschen evakuiert. In den Bezirken Basleshbar und Mayurbhanj sind wir noch dabei, weil immer mehr Menschen in unsere Schutzräume kommen, nachdem sie den Regen und den Wind gesehen haben." In beiden Bundesstaaten wurden mehrere Million Menschen in Sicherheit gebracht. Experten erwarten Windgeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h. Damit würde der Zyklon die offizielle Hurrikan-Stufe 3 erreichen. Es könnte der stärkste Wirbelsturm in der Region seit 2007 werden, warnten die Behörden. Damals waren im Zusammenhang mit einem Zyklon mehr als 3000 Menschen getötet worden. In Indien und Bangladesch gestaltet sich die Unterbringung der Menschen schwierig, da viele öffentliche Orte für die Versorgung von Corona-Patienten genutzt werden. In Bangladesch fürchtet man zudem, dass das weltweit größte Flüchtlingslager Kutupalong von Schlammmassen weggespült werden könnte. In dem Lager leben mehr als 640.000 Rohingya.