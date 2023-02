STORY: In Neuseeland hat Zyklon Gabrielle nach seinem Abzug am Mittwoch vielerorts Bilder der Verwüstung hinterlassen. Überall im Land werden die Schäden erfasst, durch erhebliche Überschwemmungen, Erdrutsche und starke Winde. Gabrielle hatte Neuseeland am Sonntag erreicht und sich seinen Weg an der Ostküste der Nordinsel entlang gebahnt. Ganze Städte wurden von der Außenwelt abgeschnitten, Tausende wurden aus ihren Häusern vertrieben. Farmen wurden überflutet, Brücken und Vieh davon geschwemmt. Premierminister Chris Hipkins. "Die Verwüstung ist großflächig. Nicht nur Eigentum und Lebensgrundlagen der Menschen sind in Mitleidenschaft gezogen. Es gibt vier bestätigte Todesfälle. Die Trauer der Angehörigen ist unvorstellbar groß." "Alle Menschen, die auf Dächer geflüchtet waren, wurden gerettet. Man geht davon aus, dass mehr als 9.000 Menschen fliehen mussten, 3.000 kamen in Auffangzentren unter. Laut Polizei werden 1.442 Menschen vermisst, vor allem in der Hawke's Bay." Die Region an der Ostküste ist besonders betroffen. Menschen wurden aufgefordert, nicht in Ihre Häuser zurückzukehren, bis Entwarnung gegeben werden könne, so der Premierminister. Die Situation bliebe auch bei einer Wetterbesserung gefährlich. "Alle Gebäude waren bis zur Dachrinne überflutet. Totale Verwüstung auf der Dartmoor Road. Unsere Lebensgrundlage ist verloren. Was soll man sagen, es ist wirklich erschütternd." "Der Schaden allein an den Stromleitungen ist erheblich. Sie sind an so vielen Stellen gerissen, wir werden wohl eine ganze Weile ohne Strom sein." Die Nordinsel Neuseelands, auf der etwa 75 % der 5 Millionen Einwohner leben, wurde damit schon vom zweiten großen Sturm innerhalb weniger Wochen heimgesucht.

