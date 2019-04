Bereits am Donnerstag erreichte der Zyklon Kenneth das südostafrikanische Mozambique mit voller Härte. In der Provinz Cabo Delgado kamen fünf Menschen ums Leben, die Behörden warnten Anwohner in Flußnähe, sich auf höhergelegene Landstriche zu flüchten, da die Flüsse drohten überzutreten. Am Sonntag bahnten sich Rettungskräfte ihren Weg in die Provinzhauptstadt Pemba, um Einwohnern zu helfen, die durch das schnell ansteigende Hochwasser eingeschlossen wurden. Laut Angaben des UN Hilfswerks OCHA war die Stadt bisher von Starkregen verschont geblieben, nun aber zu großen Teilen überschwemmt. "Es hat früh angefangen zu regnen, sehr stark. Wir versuchen hier ein bisschen Brot zu verkaufen, die Leute müssen ja essen." "Es war ein sehr starker Sturm. Wir haben nicht mit so einem Sturm gerechnet. Ich habe noch nie so einen Sturm gesehen." Erst vor sechs Wochen wurde das Land von dem Zyklon Idai heimgesucht, bei dem ganze Dörfer überflutet wurden und über Tausend Menschen in Mosambique, Malawi und Zimbabwe ums Leben kamen. Das Welternährungsprogramm warnte, dass das verarmte Land im Zuge von Zyklon Kenneth eine neue Phase tödlicher Fluten erleben könnte.