Dieses Feuer hat eine traurige Geschichte – zumindest für den Besitzer des teuren Autos, das hier lichterloh brennt. Der Unfall ereignet sich in einem Parkhaus in Miami. Eine Premium-Limousine stürzt im neunten Stock eines Parkhauses in einen Fahrstuhlschacht – und geht in Flammen auf. Als ein Mitarbeiter das Fahrzeug zu seinem Besitzer fahren will, durchbricht es eine Absperrung und stürzt in die Tiefe. Doch der Wagen ist kein gewöhnliches Serienmodell. Besitzer Matt Olechnowicz investiert zusätzlich 15.000 Dollar in seinen Acura TL. Teure Felgen, eingebaute Fernseher, ein 3.000-Dollar-Sound-System und LED-Lichter sind nur einige der Modifikationen, die er an dem Fahrzeug vornimmt.





"Ich sah, wie es verbrannte. Das war der harte Teil. Das Auto war beinahe wie ein Kind für mich." – Matt Olechnowicz





Das Feuer wird gelöscht und der Parkhaus-Betreiber bietet Olechnowicz an, die Kosten für ein Ersatzfahrzeug zu übernehmen. Ein schwacher Trost für den Finanzermittler.





"Es geht nicht um das Geld. Das Auto hat mir wirklich sehr viel bedeutet." – Matt Olechnowicz





Offenbar ist der Unfall im Parkhaus nicht der erste seiner Art.





"Der Wagen einer Kollegin, ein Volkswagen EOS, fiel aus dem ersten Stock nach unten. Es war ein Totalschaden." – Joseph Benedetto ggü. "7 News Miami"





Zum Glück wird bei dem Unfall niemand verletzt und auch kein weiteres Fahrzeug beschädigt. Für seinen Arbeitsweg nimmt Olechnowicz vorerst einen Taxi-Service in Anspruch.