Sehen Sie im Video: Virales Video – chinesische Fahrprüfung fasziniert das Internet.









Dieses Video sorgt für Faszination in den sozialen Medien.





Die Drohnenaufnahme soll eine Führerscheinprüfung in China zeigen.





In dem Clip muss der Fahrer Streckenabschnitte vorwärts und rückwärts meistern – und verschiedene Einparkmanöver absolvieren.





Der Clip wird allein auf Twitter mehr als 11 Millionen Mal aufgerufen.





Zahlreiche Nutzer aus anderen Ländern sind sich einig, dass sie und ihre Landsleute diese Prüfung nicht bestehen würden.





In China muss man für das Erlangen eines Führerscheines wie in Deutschland eine theoretische und praktische Prüfung bestehen.





Fahrschüler üben auf speziell dafür eingerichteten Trainingsstrecken.





Ob es sich bei dem Video um Fahrunterricht oder eine Prüfung handelt, ist anhand des Clips nicht ersichtlich.

Mehr