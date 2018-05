Was ist cooler, als mit dem Motorrad auf dem Hinterrad zu fahren? Richtig! Dabei keinen Unfall zu bauen. Dieser Biker aus der US-Stadt Philadelphia will vor seinen Freunden angeben. Und fährt dabei einem an der Ampel wartenden Auto einen Seitenspiegel ab. Der Motorradfahrer versichert dem Geschädigten, den Schaden zu bezahlen. Sein Ziel hat der Biker trotz des Unfalls erreicht: Der Stunt wird seinen Freunden mit Sicherheit in Erinnerung bleiben.