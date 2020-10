Sehen Sie im Video: Biker provozieren Polizei mit Kunststücken auf dem Freeway.





Das ist wohl der Inbegriff von Dreistigkeit.





Mehrere Motorradfahrer provozieren die Polizei auf einem Freeway in Houston im US-Bundesstaat Texas.





Veröffentlicht hat das Video die Polizeigewerkschaft von Houston auf Facebook, wo es mehr als 2,2 Millionen Mal abgespielt wurde.





Der Vorfall soll sich laut Polizei am vergangenen Wochenende zugetragen haben.





„Die Ermittlungen dazu laufen auf Hochtouren", sagte Polizeichefin Donna Crawford gegenüber dem TV-Sender KPRC 2.





Die Fahrer könnten wegen rücksichtslosen Fahrens und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehrs belangt werden.





Zur Zurückhaltung ihrer Kollegen sagt die Polizeichefin.





„Wir wollten die Situation nicht hässlicher machen als sie ohnehin schon war. Strafanzeige können wir auch später erstatten."

(Donna Crawford ggü. KPRC 2)





Ganz ohne Hintergedanken kommt die Veröffentlichung der Polizeigewerkschaft nicht.





Offenbar soll mit dem Clip Stimmung für die konservative „Law and Order"-Kandidatin Mary Nan Huffman gemacht werden,





die zur Wahl der Bezirksstaatsanwältin steht und nebenbei Rechtsberaterin eben dieser Polizeigewerkschaft ist.





Vorfälle wie diese häufen sich in Houston.





Schon im Februar dieses Jahres tauchten ähnliche Videos auf.





Polizist Alan Rosen warnt die zum Teil sehr jungen Draufgänger.





„Sowas zu machen, ist sehr gefährlich. Wenn du vom Bike fällst, rutscht das Motorrad über die Autobahn. Du kannst überfahren werden. Das ist einfach etwas, was man da draußen nicht veranstaltet."





"It is something that is very unsafe to do. If you fall off your bike, the motorcycle goes down the freeway. They can run over the motorcycle rider. This is just not something that you do out there."

(Polizist Alan Rosen, Harris County, ggü. ABC13)









"Es muss wahrscheinlich einen von ihnen, so hart das klingt, schwer verletzten, damit die Botschaft bei ihnen ankommt, dass man sowas nicht macht."





"It's going to take one of them, unfortunately, to get severely hurt before they take the message that you shouldn't be doing this." (Polizist Alan Rosen, Harris County, ggü. ABC13)

Der Rat der Polizei: Wenn man solche Aktionen beobachtet, soll man möglichst Abstand halten und umgehend die Behörden informieren.

