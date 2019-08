Alex Kack kann sich das Lachen einfach nicht verkneifen – und dafür ist der Amerikaner unter Twitter-Nutzer nun ein Star.





Während einer Stadtratssitzung in Tucson, Arizona, protestieren zwei Anhänger des US-Präsidenten gegen eine Volksinitiative, die die Stadt zur "Sanctuary City" machen würde.





"Sanctury Cities" sind sogenannte Zufluchtsstädte: Hier gehen die Beamten nicht gegen illegale Immigranten vor.





"Respektiert unsere Gesetze! Respektiert unsere Gesetze!"





Der 28-Jährige mit dem grünen Shirt inspiriert zu dem Hashtag: #GreenShirtGuy, der mittlerweile viral gegangen ist.





"Manche Helden tragen keinen Umhang."





"Ich will mit Green Shirt Guy befreundet sein!“





"Green Shirt Guy hält die Stimmung des Jahres fest."





"Das gibt mir Lebenskraft. #GreenShirtGuy ist jeder, der ein Gehirn hat."





Gegenüber "Mashable" erklärt Kack seinen Lachanfall so:





Who has the time in their day to come into a public space just to spread hatred and negativity? Like honestly what happened that made them so ridiculous and hateful?





Wer hat die Zeit, in die Öffentlichkeit zu treten, nur um und Hass und Negativität zu schüren? Im Ernst: Was ist diesen Leuten passiert, dass sie so lächerlich und hasserfüllt sind?





Ob grüne Hemden nun ein neues Symbol im Protest gegen Donald Trumps Politik werden?