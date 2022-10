Sehen Sie im Video: 63 Stahllöffel im Magen – Chirurgen retten 32-Jährigem das Leben.









Muzaffarnagar, Indien.

Ärzte mussten einem Mann 63 Löffel aus dem Magen entfernen.

Der 32-Jährige hatte das Besteck über ein Jahr lang geschluckt.

Seiner Aussage hatte er die Stahllöffel während seines Aufenthalts in einer Entzugsklinik essen müssen.

In einer zweistündigen Operation konnten Chirurgen den Mann von seiner Last befreien.

