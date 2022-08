Sehen Sie im Video: 93-Jährige schnallt sich auf Flugzeug – dann macht der Pilot einen vollen Looping.









Bereits zum fünften Mal hat eine 93-jährige Großmutter aus Gloucestershire in England einen sogenannten „Wing Walk" absolviert. Ihren ersten Spaziergang über den Wolken hatte Betty Bromage im Alter von 87 Jahren hingelegt. Dieses Mal drehte das Flugzeug einen kompletten Looping, während die mutige Oma auf dem Flügel festgeschnallt war. Bromage sammelt Spenden für eine palliativmedizinische Einrichtung, um sich für die Pflege ihrer Schwägerin zu bedanken. Mit ihren Ausflügen in schwindelerregende Höhen hat die mutige Rentnerin schon umgerechnet mehr als 27.000 Euro eingesammelt. Sie will andere Menschen dazu bewegen, einander zu unterstützen.

