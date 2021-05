Sehen Sie im Video: US-Senator fährt während Zoom-Call Auto – Home-Office im Hintergrund eingeblendet.





Ein Senator des Bundesstaates Ohio sorgt weltweit für Lacher und ungläubige Reaktionen. Der republikanische Politiker war in einer Landtags-Debatte via Zoom zugeschaltet. Wie andere Teilnehmer schien er aus dem Home-Office an der Debatte teilzunehmen.

Doch bei näherem Hinsehen fiel auf, dass Senator Andrew Brenner einen Sicherheitsgurt trug.

Denn in Wirklichkeit befand sich der Gesetzgeber nicht in seinem Haus, sondern im Auto. Den Home-Office-Hintergund hatte er als Filter eingeblendet.

Doch der Anschnallgurt und auch eine technische Fehlfunktion, die um seinen Kopf herum die wahre Umgebung zeigte, verriet den Politiker.

Die Zoom-Konferenz am Steuer ging viral, im denkbar ungünstgsten Moment, denn am selben Tag hatte der Landtag eine Debatte über eine Gesetzesvorlage geführt: Sie soll die Nutzung von Handys während er Fahrt mit härteren Strafen ahnden.

Nach dem Gesetzentwurf "Hands-Free Ohio", den der republikanische Gouverneur des Bundesstaates im vergangenen Jahr eingeführt hatte, ist es illegal, Texte zu schreiben, zu senden oder zu lesen, Videos anzusehen oder aufzunehmen, Bilder aufzunehmen, in ein Telefon einzutippen und Livestreams und andere gerätebezogene Aktionen zu tätigen.

Senator Brenner gab gegenüber The Columbus Dispatch zu, dass er während des Anrufs im Auto fuhr, fügte jedoch hinzu: "Ich war nicht abgelenkt. Ich habe auf das Fahren geachtet und es angehört. Ich hatte zwei Besprechungen, die an verschiedenen Orten hintereinander stattfanden."

