Dieser Überfall läuft anders als geplant. Ein bewaffneter Mann will an einer Tankstelle drei Partytouristen überfallen. Doch die jungen Männer ringen den Räuber zu Boden. Der Fluchtwagenfahrer kommt seinem Komplizen zu Hilfe. Dann wendet sich das Blatt vollends. Einem der Touristen gelingt es, die Waffe an sich zu reißen. Die Situation ist angespannt. Doch letztlich machen sich die erfolglosen Räuber in ihrem Auto davon.





"Ich wollte diese Kerle nicht erschießen. Sie sind für andere Menschen Söhne, Väter, Cousins und Familienmitglieder. Es endete mit dem besten und sichersten Ausgang." – Aric Wisbey ggü. "CNN"





Die Aufnahmen entstehen in Oakland Park in Florida. Für die Räuber hat der Überfall bereits Konsequenzen: Der Fahrer ist in Polizeigewahrsam, doch der bewaffnete Räuber ist noch auf freiem Fuß. Die Polizei ruft die Bevölkerung mit der Veröffentlichung des Videos zur Mithilfe auf.