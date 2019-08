Ein ganz normaler Tag auf der Interstate 90 im US-Bundesstaat Wisconsin: Eine Autofahrerin befindet sich gerade auf dem Weg nach Hause, als ihr ein ziemlich freizügiger Biker auffällt.





Autofahrerin: "Oh verdammt … wo will er denn hin?! Oh mein Gott! Er hat nicht einmal Schuhe an! Oh Gott! Das ist ja unglaublich!“





Überraschenderweise bricht der Mann mit seinem freizügigen Motorrad-Outfit keine Verkehrsregeln. Ab einem Alter von 25 Jahren dürfen Biker in Wisconsin auf einen Helm verzichten. Diese gesetzliche Vorgabe erfüllt der grauhaarige "Easy Rider" mit Sicherheit. Zudem ist Schutzkleidung auf dem Motorrad keine Pflicht in dem US-Bundesstaat. Laut der "American Automotive Association" müssen Motorradfahrer lediglich "eine Form des Augenschutzes" tragen. Auch das erfüllt der halbnackte Biker. Unsere einzige Sorge: Sein auffälliges Auftreten sorgt sicher für die eine oder andere Ablenkung im Straßenverkehr.