Bei Gewitter sollte man sich schleunigst in Sicherheit bringen. Doch manch einer fordert die Gefahr regelrecht heraus. Dieses Kind aus Posada in Argentinien lässt sich von der Regenrinne abduschen. Dann passiert es. Auf dem Rasen schlägt ein Blitz ein - mitten in den Regenschirm des Kindes. Wie durch ein Wunder überlebt es den Einschlag. In Zukunft sollte das Kind dann doch besser drinnen bleiben.