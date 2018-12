Diese Bilder wirken fast wie eine Spiegelung. Doch Lucy und Anna DeCinque sind eineiige Zwillinge. In einer TV-Show in Japan gewinnen sie den Titel "Most Identical Twins". Diverse Schönheitsoperationen, für insgesamt mehr als 160.000 Euro, und eine identische Kalorienzufuhr sorgen offenbar für die verblüffende Ähnlichkeit. Die 33-jährigen Zwillinge aus Perth in Australien verbringen fast jede Minute zusammen. Ein Umstand, der die Partnersuche erschwert.





"Wir haben gleichzeitig verschiedene Männer getroffen. Doch es hat nicht geklappt, weil sie nicht verstanden haben, wie wir einander so nah sein können. Sie wollten uns trennen. Sie wollten uns voneinander getrennt ausführen. Das passt uns nicht. Wir wollen immer zusammen sein. Es wurde einfach zu schwer."





Trotz dieser Schwierigkeiten haben Lucy und Anna eine Lösung dafür gefunden – eine etwas unkonventionelle. Die Zwillinge haben einen gemeinsamen Partner.





"Wie ihr sicher wisst, teilen wir uns einen Partner. Wir sind seit sieben Jahren mit Ben zusammen. Er ist ein zweieiiger Zwilling. Was wir an ihm lieben ist, dass er unsere Verbindung versteht. Um ehrlich zu sein, ist es für uns einfach, einen Partner zu teilen. Es ist so viel leichter. Wir schlafen gemeinsam mit ihm in einem Bett. Er ist in der Mitte. Er gibt Anna und mir einen Gutenachtkuss. Wenn wir einen Film sehen, hält er unsere Hände. Es gibt keine Eifersucht."





Auch für die Zukunft haben Lucy und Anna identische Pläne. Sie wollen gleichzeitig schwanger werden und die Kinder am selben Tag bekommen. Ob dieser Plan aufgeht, ist fraglich. Und völlig identisch sind die beiden Zwillinge dann doch nicht. Die kleinen Unterschiede: Lucy hat zum Beispiel einen Leberfleck auf der Wange und Anna eine Narbe auf der Stirn.