Für Dave Svorking ist es ein Wettlauf gegen die Zeit. Die Batterie seiner Drohne is tfast leer. Normalerweise sollen die Drohnen bei kritischem Batteriestand langsam automatisch an Land landen. Dieses Mal passiert es allerdings über dem Wasser: Der Drohnenbesitzer springt sofort in den See. Wenige Zentimeter bevor die fliegende Kamera ins Wasser stürzt, erreicht der Besitzer die Drohne. Das Gerät ist gerettet und Dave Svorking schwimmt zurück ans Ufer! Seine spektakulärste Aufnahme des Tages ist mit Sicherheit die Rettungsaktion.