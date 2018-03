Die Polizisten von Boynton Beach staunten nicht schlecht, als der vermeintliche Kollege, den sie in einem 'Best Buy'-Markt antrafen, sich als Hochstapler mit Plastikpistole und Karnevals-Polizeiabzeichen entpuppte. Der dreiste Ladendieb hat nun eine ganze Batterie an Anzeigen an der Backe.