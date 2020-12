Sehen Sie im Video: Mann benutzt Flammenwerfer, um seine Einfahrt von Schnee zu befreien.





Dass in den USA mehr Waffen zugelassen sind als in anderen Staaten der Welt, ist kein Geheimnis. Somit liegt es nahe, dass man auf den Straßen hin und wieder Waffen sieht. Wie in Ashland, Kentucky, wo man am Weihnachtstag, dem Morgen des 25. Dezember, einen Mann in Bademantel dabei zusehen konnte, wie er mit einem Flammenwerfer die Einfahrt zu seinem Haus von Schnee und Eis befreite. Timothy Browning heißt der Mann und er gibt zu, dass er es lustig fand. Eine Familienangehörige filmte das Spektakel. Das Video kursierte daraufhin weltweit im Netz.

Mehr