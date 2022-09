Sehen Sie im Video: Studentinnen rasten wegen Football-Sieg aus – doch ihr Team hat verloren.









Zu früh gefreut – mit nur drei Worten lässt sich dieses Video zusammenfassen.





Die Aufnahme verbreitet sich derzeit in den sozialen Medien.





Der Clip zeigt die Mitglieder einer Studentenverbindung, die den Sieg ihres College-Football-Teams (Spiel: Troy Trojans vs. Appalachian State Mountaineers) feiern.





Doch der Jubel kommt zu früh, denn die gegnerische Mannschaft reißt das Ruder in letzter Sekunde herum und gewinnt das Spiel.





Auf den Jubel der Truppe folgt bittere Ernüchterung.





Mehr als 2,1 Millionen Nutzer sehen den lustigen Clip innerhalb weniger Tage auf Twitter.





Die Verbindungs-Mitglieder haben mit ihrem Team zwar nicht das Spiel gewonnen, aber dafür für jede Menge Belustigung in den sozialen Medien gesorgt.

