In China ist eine Frau gestolpert und in ein Haibecken gestürzt.

Das Aquarium war zur Fütterung der Tiere geöffnet und eigentlich abgesperrt.

Bei der Frau handelt es sich um eine Mitarbeiterin des Einkaufszentrums, in dem das Haibecken steht.

Sie war zu spät zu einer Konferenz und wollte eine Abkürzung nehmen.



Zum Glück konnten Sicherheitskräfte die Frau schnell aus dem Wasser ziehen.

Bei den Haien handelte es sich um nicht ausgewachsene Zitronenhaie.

Sie griffen glücklicherweise nicht an, so kam die Unglückliche ohne Verletzungen davon.