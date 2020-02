Ein mutiger 77-Jähriger weicht nicht von der Stelle gegen einen Räuber. Gegen 6 Uhr morgens will dieser Mann zum Geldautomaten im Süden von Wales. Nachdem der Brite das Geld in der Hand hat, geht ein Fremder direkt auf ihn los. Der ältere Mann wehrt sich. Er nimmt eine Boxerstellung an und schüchtert den Täter ein – und provoziert ihn sogar.





Schließlich ergreift der Fremde die Flucht. Die Polizei teilt die Aufnahme auf Twitter und sucht nach Hinweisen.





Dazu schreiben die Beamten: "Dem Herrn geht es gut. Er war schockiert und sehr erschüttert nach dem Vorfall, aber zum Glück ist nichts Schlimmeres passiert."