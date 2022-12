Sehen Sie im Video: Schwester soll Antrag filmen – und wird zum unfreiwilligen Star des Videos.









Dieses Video einer Verlobungs-Panne geht in den sozialen Medien viral.





Eigentlich will Celine Edwards die Verlobung ihrer Schwester filmen –doch dann wird sie selbst unfreiwillig zum Star des Clips.





Beim Versuch den romantischen Moment in einem Video festzuhalten, stolpert sie – und legt sich gleich mehrfach auf die Nase.





„Ich bin keine Fotografin, ich bin eigentlich Köchin. Es geht um meine Schwester und ich wollte ein Video ihrer Verlobung machen. Ich war so aufgeregt und fiel hin. Dreimal.“ – Celine Edwards ggü. jacarandafm





Doch Celine Edwards nimmt ihr Missgeschick mit Humor und versucht lachend am Boden den Antrag zu filmen.





Ein ehrenwerter Versuch, der leider nicht von Erfolg gekrönt ist – wie die ebenfalls im Internet kursierende Aufnahme deutlich macht.





Die Aufnahmen werden bereits im Mai 2021 auf Facebook gepostet, doch im Juli 2022 geht das Video in den sozialen Medien durch die Decke. Millionen Nutzer sehen, kommentieren oder teilen den Clip.





Zum Glück wird die Strand-Verlobung zusätzlich von einer zweiten Person gefilmt – so bleiben die romantische Liebesbekundung und die unfreiwillige Slapstick-Einlage den Beteiligten sicher lange im Gedächtnis.

