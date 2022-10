Sehen Sie im Video: Heiratsantrags-Fail – Mann fängt sich wegen Billig-Ring Ohrfeige und Softdrink-Dusche.









Dieser Heiratsantrag ging wohl nach hinten los. Bei einem Spiel der Baseball Major League zwischen den Toronto Blue Jays und den Boston Red Sox, hat ein Fan seiner Freundin einen Antrag gemacht. In Mitten vieler Fans geht der Mann auf die Knie – seine Freundin realisiert was gleich passiert – ist gerührt. Doch damit hätte sie wohl nicht gerechnet: Der Mann zieht aus einer Box einen roten Spielzeugring. Bei seiner Freundin kommt das gar nicht gut an. Nach der Ohrfeige schüttet die junge Frau ihrem Freund zusätzlich noch ihr Getränk ins Gesicht. Alles nur ein geplanter Gag? In der Hosentasche des Mannes ist eine Beule zu sehen, möglicherweise mit dem tatsächlichen Verlobungsring. Einige User auf TikTok vermuten, dass der Mann seinem echten Antrag einen Prank vorausschicken wollte, Andere vermuten , dass die Szene gestellt ist, mit dem Ziel einen viralen Hit zu landen. Anders als der Heiratsantrag, hat das ziemlich gut funktioniert. Einige Medien vermuten eine Guerilla Werbekampagne des Bademodenlabels Love Lost Manhattan, deren Bikini möglicherweise nicht ganz zufällig von der Frau getragen wurde und dessen CEO vermutlich noch weniger zufällig der Protagonist in dem Video ist.

Mehr