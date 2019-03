Diese Bilder erinnern mehr an einen Vergnügungspark als an ein Kreuzfahrtschiff. Mit hoher Geschwindigkeit schießen Badegäste durch bunte Röhren. Die Rutschen "The Blaster" und "Riptide" befinden sich auf dem Kreuzfahrtschiff "Navigator of the Seas". Die Aufnahmen veröffentlicht die Betreiberfirma "Royal Caribbean" aus Werbezwecken. Doch der perfekt inszenierte Wasserspaß birgt einen Fehler. Und zwar beim Sicherheitsaufdruck der Schlauchboote: Auf Spanisch und Französisch sind "Links" und "Rechts" vertauscht. Bei so einer wilden Fahrt kann man die Orientierung wohl etwas verlieren.