Sehen Sie im Video: Mann legt unglaublichen Wasserrutschen-Stunt hin – und zeigt die schmerzhaften Folgen.













Dieser waghalsige Wasserrutschen-Stunt geht derzeit in den sozialen Medien viral.





Scheinbar furchtlos stürzt sich der Mann in die Tiefe – und wird Sekunden später spektakulär durch die Luft geschleudert.





Videos des Sprunges von Instagram-Nutzer "la_mascotte94" werden in den sozialen Medien millionenfach aufgerufen.





Einige Nutzer bezeichnen die Aktion als gefährlich und verantwortungslos – andere hingegen loben den Mut des Mannes.





Der Uploader selbst zeigt, in einem weiteren Video, dass seine Sprünge schmerzhafte Folgen haben: Sein Körper ist mit großen Blutergüssen übersäht.





Clips, die nicht gerade dafür sorgen, dass man den halsbrecherischen Stunt nachahmen möchte.





Offenbar gilt: Je aufsehenerregender der Sprung, desto schmerzhafter der Fall.

