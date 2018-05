Der 44-jährige Marcio Mizael Matolias lebt in seiner Sandburg am Strand von Barra da Tijuca - umgeben von Büchern, Golfschlägern und Angeln. Der Grund, warum er am Strand lebe, sei vor allem, dass er keine Lust habe, horrende Mieten zu zahlen, um am Wasser zu leben, sagte er gegenüber der französischen Webseite Lavoixdunord.fr. Er habe auch so ein gutes Leben - und noch dazu ein viel günstigeres. Einzig, dass es oft sehr heiß am Strand wird, störe ihn manchmal.