Sehen Sie im Video: Nächste Metallsäule taucht vor Geschäft auf – und wird ebenfalls gestohlen.









Der Inhaber eines Süßigkeitenladens aus Pennsylvania wollte die Aufregung um die merkwürdigen "Metall-Monolithen" ausnutzen. Vor dem Grandpa Joe's Candy Shop in Pittsburgh stellte er am Donnerstag eine Säule auf. Lange konnten sich der Ladenbesitzer und Selfie-Jünger aber nicht freuen – über Nacht wurde der Marketing-Gag von Unbekannten gestohlen. Allerdings gab es am Wochenende schon wieder Ersatz. Dem Ladenbesitzer zufolge hat er die Säule aus Spaß aufgestellt – und um ein wenig Werbung für all die kleinen Geschäfte zu machen, die während der Corona-Pandemie zu kämpfen haben.

