Sehen Sie im Video: Taucher finden verlorenes Smartphone in See – und staunen nicht schlecht.













Clayton und Heather Helkenberg haben bei einem Tauchgang einen unglaublichen Fund gemacht. Doch der Reihe nach! Die beiden Tauchenthusiasten verbringen ihre Freizeit am liebsten unter Wasser. Die beiden haben ein besonderes Hobby: Sie befreien die Seen und Flüsse Kanadas von Müll. Neben Sonnenbrillen, Mützen und Tausenden Flaschen finden die beiden auch immer wieder Handys, die Touristen beim Wassersport ins Wasser fallen.

Jetzt machte Heather eine ganz besondere Entdeckung. Sie fand ein iPhone 11 auf dem Grund des Harrison-Sees. Die Besitzerin hatte das Gerät vor sechs Monaten ins Wasser fallen lassen und glaubte es für immer verschollen.

Das Besondere: Das iPhone war noch betriebsbereit. Als Clayton Helkenberg das Gerät anschaltete, funktionierte es sofort.

Die Hersteller verkaufen ihre Smartphone-Modelle zwar als „Wasserdicht“, doch wird meist angegeben, dass die Geräte 30 Minuten unter Wasser in 1,5 Metern Tiefe aushalten. Das hat das Apple-Gerät, das die Taucher aus dem See holten, um ein Vielfaches übertroffen.

Mithilfe der Telefonnummer auf der SIM-Karte konnten die Taucher die Besitzerin ausfindig machen.

Die hatte sich zwar schon ein neues Gerät gekauft, doch einige Daten auf dem Gerät hatte sie endgültig verloren geglaubt.

Mehr