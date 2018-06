Ein cooles Selfie beim Paragliding schießen – was kann da nur schiefgehen? Viel, wie es scheint. Dieser Gleitschirmpilot will in über 700 Metern Höhe ein Erinnerungsfoto von sich machen. Für das perfekte Foto zieht er zusätzlich den Selfie-Stick aus. Klick! Das Selbstporträt vom Gleitflug über dem griechischen Kalamata ist im Kasten. Als der Gleitschirmpilot sein Smartphone wieder einstecken will, passiert es: Das Gerät springt aus der Halterung und fällt in die Tiefe. Dumm gelaufen! Ob das Smartphone das Selfie noch rechtzeitig in die Cloud laden konnte, ist nicht bekannt. Offenbar ist es beim Paragliding ratsamer, mal einfach nur die Aussicht zu genießen.