TikTok-Userin "Hollynicoleeee_" hat herausgefunden, dass ihr mittlerweile Ex-Freund, sie betrogen hat. Das konnte sie nicht auf sich sitzen lassen und startete eine Racheaktion. In einem Video-Posting ist zu sehen, wie sie überall in der Wohnung ihres Ex Glitzer verteilt. Rache ist bekanntlich süß… TikTok-Userin Hollynicoleeee_ wurde das Herz gebrochen. Sie hat herausgefunden, dass ihr mittlerweile Ex-Freund, sie betrogen hat. Das konnte sie nicht auf sich sitzen lassen und startete eine Racheaktion. In einem Video-Posting ist zu sehen, wie sie überall in der Wohnung ihres Ex Glitzer verteilt. Dabei lässt sie keine Stelle aus… Der Racheakt ist mittlerweile viral gegangen. Fast 30 Millionen User haben sich das Video auf TikTok angeschaut, über 5 Millionen gefällt der Clip. In einem weiteren Video hält sie für einige Kritiker fest, dass ihr Ex-Freund alleine in der Wohnung wohnt und keine Haustiere besitzt. Während viele die Aktion witzig finden, und ihr sogar weitere Tipps geben, sind sich viele aber auch einig: "Das ist einfach nur kindisch." Nicoles Ex-Freund hat seinen Fehler mittlerweile eingesehen. War seine erste Reaktion noch: Ich hätte es dir vor einiger Zeit sagen sollen und es tut mir leid, dass ich es nicht getan habe… aber Glitzer? Zeigt er nun auch für die Glitzer-Aktion Verständnis: "Ich habe dich mies behandelt und das tut mir leid, ich habe den Glitzer verdient. Du hast nicht verdient, was ich getan habe.“

