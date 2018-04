Was macht der Tod am Strand? Er isst Eis, spielt Bierpong und liegt in der Sonne. Dieser coole Instagram-Account verzückt seine über 270.000 Follower mit todschicken Bildern vom Strand. Er ist der "Swim Reaper": der schwimmende Sensenmann. Seine Mission: Als Kunstfigur für die Organisation "Water Safety New Zealand" warnt er vor riskanten Aktionen im Wasser. Auf seiner Website swimreaper.co.nz fasst er die wichtigsten Schwimmregeln zusammen. Und auch in seinen Instagram-Fotos macht er diese Regeln deutlich. Seine Waffe: tiefschwarzer Humor. "TLC singt 'Don't go chasing waterfalls' , aber ich sage euch, springt! Und kontrolliert nicht erst, was sich unten befindet." „Genau das Richtige für Schwimmer... Ein paar von diesen Dingern und ihr könnt ganz entspannt ertrinken." „Manchmal frage ich mich: Lebe ich meinen Traum? Und dann fällt mir ein, dass ich gar nicht lebe.“ Dieser originelle Account lässt den Tod doch ganz sympathisch erscheinen.