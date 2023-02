Sehen Sie im Video: Tiktokerin fordert kinderfreie Zonen – viele User reagieren verständnisvoller als gedacht.





Diese junge Frau hat die Nase voll. In einem TikTok-Video beschwert sich Soybabie, wie die 26-Jährige auf Social Media heißt, über Kinder. Sie käme gerade aus dem Schwimmbad, wo sie sich von springenden und schreienden Kindern beim Bahnenziehen gestört fühlte. Ihr Vorschlag: Kinderfreie Vororte oder Lokalitäten, in denen nur Erwachsene erlaubt sind. Ein Ort zum Erholen und Ruhe tanken. Die Reaktionen auf das Video sind gemischt. Die einen unterstützen die Idee: „Kinderfreie Restaurants wären großartig!!!!", „Ich verstehe das, weil ich mir mehr Räume nur für Erwachsene wünsche, in denen es nicht um Alkohol oder nur um das Nachtleben geht." heißt es in den Kommentaren. Sogar einige Eltern haben Verständnis für die 26-Jährige. „Als Elternteil von zwei kleinen Kindern verstehe ich vollkommen, was Sie sagen, und respektiere, dass auch kinderlose Menschen Freiraum brauchen." schreibt beispielsweise eine Userin. Andere kritisieren die junge Frau für den Vorschlag. „Du warst mal ein Kind, du weißt schon. Also komm über das Älterwerden hinweg" und „Zieh doch in die Antarktis", lauten nur zwei der negativen Kommentare. Wie ernst gemeint der Clip ist, ist unklar. In einem weiteren Video nennt Soybabie den Post ein „spontanes Scherz-Video".

