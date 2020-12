Sehen Sie im Video: Schockmoment – Einbrecher betritt Wohnung mitten im TikTok-Video.





Hannah aus Maryland will in der Nacht ein TikTok-Video aufnehmen. Doch ihre Tanz-Performance wird rüde unterbrochen.

Plötzlich steht ein fremder Mann in ihrer Balkontür.

Wer sind Sie?

Gehen Sie raus!

NEIN! Verlassen Sie meinen Wohnung.

Bist du sicher?

JA! Wer sind Sie?

Hannah greift ihr Smartphone und flüchtet vor dem Stalker.

Als sie ihre Wohnung durch die Vordertür verlassen will, schließt der Mann die Balkontür.

Hannah klingelt bei ihrer Nachbarin. In ihre Wohnung geht sie in dieser Nacht nicht zurück. Der Einbrecher wurde zwei Tage später verhaftet. Inzwischen soll er eine Kaution hinterlegt haben und sich wieder auf freiem Fuß befinden.

