Sehen Sie im Video: Polizeihubschrauber rettet Paar vor wütender Kuh.





Skurrile Szenen: In Kalifornien retten Polizisten zwei Wanderer per Helikopter vor einer wütenden Kuh.

Diese hatte nach Angaben der Polizei Solanos das Paar bedrängt und sogar attackiert, so dass sich der Mann und die Frau verletzen.

Schließlich rufen sie die Polizei, die kurze Zeit später per Helikopter eintrifft.

Kurios: Um das Rindvieh zu vertreiben, nutzt der Hubschrauber die Warnsirene.

Mit Erfolg: Das aggressive Tier entfernt sich. Nach und nach ziehen die Einsatzkräfte anschließend die Wanderer fast 23 Meter hoch in Sicherheit.

