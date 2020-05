Sehen Sie im Video: Musiker Kurt Schneider spielt "Take on me" auf einer Waschmaschine.





A-has "Take on me", gespielt auf einer Waschmaschine hört sich erst einmal ziemlich verrückt an. Dann die Frage, wie soll das gehen? Die Antwort liefert Kurt Hugo Schneider. Das Video veröffentlichte der Musiker und Video-Produzent auf seinem TikTok-Kanal "kurtschneider". Noch nie von ihm gehört? Das sollte sich jetzt vielleicht ändern, denn der humorvolle Produzent aus Los Angeles ist in den sozialen Netzen schon ein echter Star. Auf YouTube allein hat er fast 13 Millionen Abonnenten.